David Beckham doet enkele opvallende uitspraken over Inter Miami: "Ik had de kans om Cristiano Ronaldo ook te halen" en "Voor Messi is terugkeren naar Barcelona nog steeds prioriteit"

David Beckham slaagde er vorig jaar in om Lionel Messi naar Inter Miami FC te halen. De eigenaar van de Amerikaanse club verrast door te stellen dat hij ook Cristiano Ronaldo kon halen. Maar ook over de Argentijn doet hij enkele opvallende uitspraken.

"Ik heb de kans gehad om ook Cristiano Ronaldo naar Inter Miami FC te halen", valt David Beckham met de deur in huis in de Amerikaanse media. "Maar ik heb bewust voor Lionel Messi en hem alleen gekozen. Hij is diegene die het Amerikaanse voetbal naar een hoger niveau kan tillen."

Beckham is er ook heilig van overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt? "Waarom Messi? Cristiano is eveneens een geweldige voetballer, maar ik heb voor de beste speler uit de geschiedenis gekozen."

"Bovendien heb ik enorm veel respect voor de mens die Lionel is", gaat Beckham verder. "Bij onze gesprekken liet hij me meteen weten dat een terugkeer naar FC Barcelona zijn absolute prioteit was en eigenlijk nog steeds is. Ik vind het dan ook jammer voor hem dat het niet is kunnen doorgaan."

Al zorgde dat er wél voor dat Messi De Grote Plas overstak. "Ik ben er echter zeker van dat hij op een dag zal terugkeren naar Barcelona. Wat ik ga doen als hij dan nog een contract heeft bij ons? Voor Barcelona laat ik hem meteen gaan."