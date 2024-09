Dender-verdediger weet waar het probleem lag tegen Standard en ziet waar ze progressie moeten maken

Net als tegen Club Brugge begon FCV Dender zwak aan de wedstrijd tegen Standard. De vroege achterstand bleek opnieuw fataal voor de blauwhemden. Ondanks pogingen om door de stevige defensie van Standard te breken, slaagde de thuisploeg er niet in kansen te creëren.

De counter van Zeqiri die de beslissing bracht, was trouwens een beauty. De omhaal van Bendjida om Zeqiri te lanceren, was van een ongeziene vista. De afwerking van de net aangetrokken Zwitser trouwens ook. Het was de beslissing, maar het liep al eerder mis.

Dender kampt dit seizoen met een terugkerend probleem: slechte starts in thuiswedstrijden. Hoewel ze tegen Union en KV Kortrijk ongeschonden uit de strijd kwamen, konden ze de situatie tegen sterkere tegenstanders zoals Club Brugge en Standard niet meer rechttrekken.

Coach Vincent Euvrard relativeerde de slechte start. “Tegen Kortrijk en Union stonden we nauwelijks iets toe. Tegen Club Brugge lag het meer aan de kwaliteit van de tegenstander,” aldus Euvrard. “Op verplaatsing tegen AA Gent, Sint-Truiden en Beerschot waren we wel meteen bij de les.”

Waar Euvrard zich meer zorgen over maakt, zijn de verdedigende fouten die zijn ploeg blijft maken. “Het is de tweede keer op rij dat we een onnodige penalty weggeven. We mogen ons niet laten verrassen door één diepe bal in onze rug,” zei de coach.

Verdediger Gilles Ruyssen gaf toe dat er nog werk aan de winkel is. “Een miscommunicatie lag aan de basis van het eerste tegendoelpunt,” zei hij. “We hadden veel balbezit, maar er zat te weinig verrassing in ons spel om Standard echt onder druk te zetten. We faalden in de beide zestienmeters, terwijl Standard uit een paar kansen twee keer scoorde. Maar ja, we zijn Dender hé. Een verliespartij hoort bij het proces dat we als club doormaken.”