Héél vreemd nieuws uit Barcelona: Spaanse media zijn tegenstrijdig over Frenkie de Jong en halen de twee uiterste scenario's uit de kast

Frenkie de Jong is al jarenlang hét onderwerp van een transfersoap. Ondertussen weten de Spaanse media het zelf niet meer. Wil FC Barcelona hem weg of hopen de Catalanen net op een contractverlenging?

Laten we eerst en vooral duidelijk zijn: vlak na de coronacrisis deed FC Barcelona er alles aan om Frenkie de Jong te lozen. De Nederlander is tot op heden één van dé grootverdieners in La Liga en weegt enorm zwaar op de Catalaanse loonlast.

SPORT beweert dan ook nog steeds dat Joan Laporta zo snel mogelijk afscheid wil nemen van de Jong. Op die manier komt een enorme hap uit het budget vrij. En het is geen geheim dat Barça de centen heel hard nodig heeft.

De voorbije jaren weigerde de Jong zelf iedere keer een transfer. Al bestaat de kans dat de middenvelder deze keer wel zijn gading heeft gevonden. Een akkoord met PSG zou volgens de geruchtenmolen in de maak zijn.

El Mundo Deportivo komt dan weer met een ander verhaal op de proppen. Volgens het Spaanse dagblad heeft Barcelona de Jong een contractverlenging aangeboden. Al zijn de voorwaarden wel niet dezelfde als in zijn huidige overeenkomst.

Waar ligt de toekomst van Frenkie de Jong?

Barça redeneert dat de Jong - aangezien hij de voorbije jaren iedere aanbieding bleef negeren - héél graag bij Barcelona wil blijven. De Catalaanse grootmacht hoopt dan ook dat de Nederlander in de onderhandelingen zal inzien dat hij zal moéten inleveren.

SPORT of El Mundo Deportivo… Wie heeft het juist?