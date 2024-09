Jan Vertonghen praat vrijuit over zijn revalidatie en komt met opvallende uitspraak: "Daar betaal ik nu de prijs voor"

Jan Vertonghen revalideert nog steeds van een blessure aan de achillespees. De aanvoerder van RSC Anderlecht is nog minstens tot midden oktober buiten strijd. Wat heeft hij er zelf over te zeggen?

RSC Anderlecht had gehoopt om Jan Vertonghen deze week te recuperen - zijn afwezigheid tegen KVC Westerlo was nog enigszins ingecalculeerd - maar dat zal niet lukken. Super Jan zal niét terugkeren voor de volgende interlandbreak in oktober.

"Het gaat inderdaad over een overbelasting", zucht Vertonghen in Het Nieuwsblad. "Het is een heel vervelende blessure met ups en downs. Ik vrees dat ik mezelf heb geforceerd om terug te komen."

En dat is opvallend. Vertonghen kent zijn lichaam immers als geen ander. "Ik was inderdaad te ongeduldig en daar betaal ik nu de prijs voor. Het is allesbehalve leuk om de anderen te zien voetballen en zelf niet op het veld te kunnen staan. Al zal dat na mijn carrière niet anders zijn." (lacht)

"Momenteel kan en wil ik geen termijn op mijn terugkeer plakken", besluit de Belgische recordinternational. "Ik denk niet in weken. Het kunnen vijf of acht weken worden, maar evengoed sta ik binnen twee weken al terug op het veld.

Wanneer staat Jan Vertonghen opnieuw op het veld?

De blessure van Vertonghen komt alvast op een slecht moment. Brian Riemer ligt onder vuur en lijkt te moéten winnen van KRC Genk en Sporting Charleroi om zijn vel te redden. In zo'n geval is een krijger als Vertonghen altijd welkom...