Radja Nainggolan doet boekje open over Rode Duivels en noemt namen: "Te veel diva's"

De Rode Duivels slagen er maar niet in een prijs te pakken. Voor Radja Nainggolan is het duidelijk wat er aan de hand is.

Radja Nainggolan was in het verleden 30 keer Rode Duivel, maar dat liep niet altijd op de manier dat het moest lopen. In een podcast met het Italiaanse Gurulundia hield hij zich niet in over enkele Rode Duivels. De malaise die er was rond Thibaut Courtois en wat er nu ook gaande is na de kritiek van Kevin De Bruyne heeft volgens El Ninja te maken met een oorlog tussen ego’s zoals hij het noemt. “Lukaku, Hazard, De Bruyne en Courtois. Als je al deze spelers bij elkaar zet, zijn er te veel hoofdrolspelers, te veel diva's”, vertelt Nainggolan heel erg duidelijk. Al die vedetten samen zorgden ervoor dat het onwerkbaar werd. “Ze wilden allemaal hoofdrolspeler zijn. Ze wilden allemaal protagonisten zijn, de belangrijkste speler zijn en dat kan niet werken.” Nainggolan zit momenteel zonder club, na een avontuur in Indonesië. Op zijn 36ste hoopt hij nog ergens aan de slag kunnen gaan.