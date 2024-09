Vanaken ambitieus voor opener Champions League tegen Borussia Dortmund: "Dat mogen we zeker niet doen"

Met een 0-3 zege in Kortrijk tankte Club Brugge vertrouwen voor hun wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Hans Vanaken beseft echter dat het een andere wedstrijd wordt.

Club Brugge won dan wel met 0-3 op bezoek bij KV Kortrijk, maar de score voerde de landskampioen pas op in de laatste tien minuten dankzij Talbi en Vanaken. Daarvoor bleef Kortrijk toch soms dreigen.

Uiteindelijk deed Club Brugge gewoon zijn job tegen KV Kortrijk en pakte het 12 op 12, waardoor het nu zelfs op kop van de Jupiler Pro League staat. Voor de eerste wedstrijd in de Champions League kon Club Brugge er bijna niet voor staan.

Vanaken over wedstrijd tegen Dortmund

Kapitein Hans Vanaken beseft echter dat het een hele andere wedstrijd wordt. "Je komt natuurlijk tegen een tegenstander van een heel ander kaliber. Wij zijn in België gewoon om met veel balbezit te spelen."

"Tegen Dortmund zal het anders zijn. Toch moeten we van onze eigen sterkte uitgaan en trouw blijven aan ons eigen spel. We moeten proberen om hen ook pijn te doen en niet alleen verdedigen. Want dat breekt uiteindelijk toch zuur op."

"We hebben al twee keer eerder tegen Dortmund moeten spelen in de Champions League. Hun speelstijl is ook vaak hetzelfde, met veel balbezit. Een punt pakken is zeker onze ambitie", besloot Vanaken nog.