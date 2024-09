De oplossing voor het geval Anders Dreyer? Deze nieuwe aanwinst van Anderlecht stuurt een duidelijke boodschap naar Brian Riemer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nieuwe aanwinst van Sporting Anderlecht, Samuel Edozie, heeft een zeer goede indruk achtergelaten tijdens zijn eerste optreden. De Engelse vleugelspeler heeft een echte kans om te schitteren.

Anderlecht heeft lange tijd gezocht naar een specifieke positie tijdens de afgelopen transferperiode: die van winger. Er waren veel namen in omloop, maar de Paars-Witten hebben uiteindelijk tot op het laatste moment gewacht om deze transfer af te ronden.

Zo heeft Samuel Edozie zich bij Anderlecht gevoegd op huurbasis van Southampton. De talentvolle 21-jarige rechterwinger krijgt dit seizoen een kans.

Samuel Edozie, de oplossing voor het geval Dreyer?

Inderdaad, zoals we hebben gezien bij zijn invalbeurt afgelopen zaterdag tegen Westerlo, verving Edozie Verschaeren als onderdeel van een tactische wijziging. Zijn acties op de linkervleugel deden pijn bij de tegenstander.

Terwijl Amuzu een solide optie lijkt te zijn aan de linkerkant, zou Edozie ook de concurrent van Anders Dreyer kunnen worden op de rechtervleugel. De Deen kent een zeer slechte seizoensstart.

Hoewel Brian Riemer voorlopig nog vertrouwen heeft in zijn landgenoot, zou hij kunnen besluiten om Edozie op die positie te laten spelen. De club en de coach staan onder druk, en dit experiment zou hem waarschijnlijk helpen wat krediet terug te winnen bij de supporters. Al kan ook Amuzu naar rechts verhuizen en Edozie zo op zijn meer vertrouwde positie op links starten.

Samuel Edozie stuurt een duidelijke boodschap naar Brian Riemer

Na de wedstrijd tegen Westerlo hadden we Edozie voor onze microfoon. "Ik vond mijn prestatie goed. Het was leuk spelen voor de eigen supporters. Ik ben goed in de wedstrijd gekomen. Ik hoop dat ik op deze manier kan blijven presteren", begon hij.

Edozie verbergt niet dat hij hier is om in de basis te staan. "Ben ik klaar om te starten? Ja, ik voel me fysiek goed. Ik ben er klaar voor. Ik kan snelheid en explosiviteit brengen. Ik kan op beide vleugels spelen."