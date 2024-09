Had Anderlecht tegen Westerlo een penalty moeten krijgen? Referee Department geeft antwoord, ook Antwerp-fases belicht

Brian Riemer was niet blij met de arbitrage tijdens Anderlecht-Westerlo. De Deense trainer vond ondermeer dat paars-wit een penalty had moeten krijgen. Jonathan Lardot van het Referee Department ging daar in Under Review dieper op in.

Amuzu werd aangetikt in de zestien, maar er volgde geen VAR-interventie. "Zoals je zegt: het is ook een kwestie van gevoel. Ik kan begrijpen dat de ref niet fluit omdat het zo snel gaat. Het contact is ook beperkt en louter zichtbaar vanuit één standpunt", aldus de technisch directeur.

"Op andere beelden zien we dat er niet zoveel impact is. Er is dus niet genoeg bewijsmateriaal aanwezig voor de VAR om tussenbeide te komen. De beeldkwaliteit is niet altijd optimaal, maar ook de fysieke elementen maken de fase onduidelijk. Volgens mij kan hier geen unanimiteit over bestaan."

Visser nam juiste beslissingen

Ook bij Antwerp-Union was er commentaar op de spelleiding. Nochtans vond Lardot dat Lawrence Visser een uitstekende job deed. Hij keurde de 1-0 afgekeurd omwille van een voorgaande overtreding van Kerk en de goal van Chery bleef staan ondanks positiebuitenspel van Ondrejka.

"De assistent is hier van mening dat hij de verdediger beïnvloedt, terwijl de VAR vaststelt dat de afstand tussen beide groot is. Omdat het om interpretatie gaat moet de ref dus de beelden gaan bekijken en zelf een oordeel vellen", verduidelijkt Lardot.

"Maar het is geen voor de hand liggende fout of een zwart-witsituatie, die iedereen op exact dezelfde manier zal inschatten. Al staan er wat het argument van de afstand betreft wel preciezere criteria in het reglement."