Meer duidelijkheid bij Standard: nieuwe Raad van Bestuur bekendgemaakt en club komt met boodschap voor de fans

Standard Luik heeft officieel de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur bekendgemaakt. Pierre Locht maakt daar deel van uit.

Er is al iets meer duidelijk bij Standard met de samenstelling van hun nieuwe Raad van Bestuur. De Rouches hebben die publiekelijk bekendgemaakt op hun website.

De Raad van Bestuur bestaat nu uit David Shaw, Giacomo Angelini en Pierre Locht. David Shaw komt van het bedrijf A-CAP (dat de dagelijkse leiding van Standard op zich heeft genomen na het vertrek van 777 Partners). Giacomo Angelini staat al twee jaar aan het hoofd van de financiële afdeling van de club.

'Pierre Locht heeft er ook mee ingestemd om aan te blijven als CEO tot het verkoopproces van de club is afgerond', stelt de club zelf. 'Het doel van deze overgangsraad van bestuur is meer dan ooit om de stabiliteit van de club in de komende maanden te garanderen.'

Een bijeenkomst met de supporters staat gepland

Maar hier zal het niet bij blijven. Een vierde bestuurder zal in de komende weken worden benoemd. Standard benadrukt tot slot dat er nog met de fans gesproken zal worden.

'Eerstdaags zal er ook een meeting met vertegenwoordigers van “La Famille des Rouches” belegd worden om een update te geven over het verkoopproces. De club wil nogmaals haar supporters bedanken voor hun voortreffelijke steun aan de ploeg in het begin van dit seizoen', besluit de club met een duidelijke boodschap voor de fans.