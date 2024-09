Duits voetbalicoon Michael Ballack laat zich uit over eerste maanden van Vincent Kompany bij Bayern München

Vincent Kompany heeft erg mooie eerste maanden achter de rug bij Bayern München. De coach verloor nog niet met zijn club en evenaarde de grootste Champions League-overwinning van Der Rekordmeister.

Het kwam voor iedereen als een grote verrassing dat Vincent Kompany werd aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van Bayern München even geleden. Velen stelden zich in vraag of dit wel goed zou komen.

Maar Kompany is aan het bewijzen dat hij het zeker kan. Dinsdag won Bayern nog met 9-2(!) van Dinamo Zagreb. Daarmee werd de grootste CL-overwinning van de club ooit geëvenaard.

Duitse legende Michael Ballack liet zich uit over de eerste maanden van de Belgische coach bij zijn nieuwe club. "Ik denk dat ze goed gestart zijn. Ze komen beter in hun spel, zoals bleek tegen Kiel ook al moeten we dat relativeren want Kiel was niet meteen een maatstaf. Tegen Wolfsburg en Freiburg hadden ze in het begin wel moeilijk, waar we moeten hen tijd geven", begint hij bij DAZN.

"Hij doet het zeer goed, hij is nog een jonge en relatief onervaren trainer met een enorme opdracht. Hij zal ook wel gezien hebben wat zijn veel gerenommeerdere voorgangers Nagelsmann en Tuchel verkeerd en ook juist hebben gedaan", gaat Ballack verder.

Ballack heeft erg mooie woorden voor Kompany. "Hij was een zeer intelligente speler met een grote persoonlijkheid, een leider ook. Hij komt goed over, vindt de juiste toon."