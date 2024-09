Hoe Cercle Brugge zich volledig miskeek op de transfermarkt en daardoor nu in de problemen is geraakt

Cercle Brugge is in niets meer te vergelijken met de ploeg van vorig seizoen. Miron Muslic wordt er stilaan moedeloos van. Om zijn ideeën door te voeren heeft hij de spelers niet gekregen. Gevolg? De Vereniging staat voorlaatste en gaat een moeilijk seizoen tegemoet.

Als de fundamenten niet goed zijn, staat je huis wankel. Dat is een universeel gegeven. Wel, het fundament van Muslic is helemaal weg. Jesper Daland en Boris Popovic, dat waren de steunpilaren waar hij op kon bouwen. Met die jongens kon hij hoog druk zetten en ruimte weggeven in de rug.

Zij konden het wel oplossen. Muslic speelde met een driemansverdediging waardoor de flankverdedigers hoog konden oprukken. Noodgedwongen is hij dit seizoen moeten overschakelen naar een viermansverdediging. Utkus is immers nog out tot eind oktober en de 19-jarige aanwinst Gomis is fysiek nog niet klaar.

Vergissing met Denkey

Achteraan staan dus Christiaan Ravych en Senne Miangue. Die laatste is van opleiding een back en dat zie je er ook aan. Centraal in de verdediging weet hij bijwijlen niet goed waar lopen en hoe hij alles op één lijn moet houden. Het kaartenhuis stuikt daardoor in elkaar.

En daar mag Muslic gerust naar zijn bazen voor kijken. Die hebben zich volledig miskeken op de transfermarkt. Niemand was op zoek naar een spits van 20 miljoen euro uit België. Zeker niet als die bij Cercle speelt, met alle respect. Dat Club Brugge voor die prijzen spelers verkoopt, dat is nog aannemelijk. Niet de kleinere buur.

Geen verdediging

Dat is niet denigrerend bedoeld, maar gewoon de realiteit. Zeker op een markt die deze zomer niet echt bloeiend te noemen was. Maar Rembert Vromant, de sportief directeur, ging ervan uit dat Denkey wel verkocht zou raken en kocht vooral aanvallend in.

Muslic zag op dat moment de bui al hangen en vroeg wel degelijk om verdedigende versterking, maar die kwam er niet. Spelers als Daland en Popovic, dat is een serieuze aderlating als die vertrekken. Hoe Cercle dit gaat rechttrekken?

Momenteel zal het overleven zijn en hopen dat er punten geraapt worden tot Nieuwjaar. Want mikken op de top zes, dat mogen ze nu al vergeten. Ze mogen dan ook een schietgebedje doen dat Denkey zijn vorm van vorig seizoen terugvindt, want hem op de bank zetten, is naar de wintermercato toe ook geen al te best idee...