Thorsten Fink steekt Brian Riemer een flink hart onder de riem: "Brian heeft hier al goed werk verricht"

Thorsten Fink is een goeie coach en een gentleman in hart en nieren. Na de match haastte hij zich om in zijn analyse toch wel Brian Riemer te steunen, van wie hij weet dat zijn situatie intussen heel penibel is geworden.

Fink heeft niet lang nodig gehad om Genk naar zijn hand te zetten. De Limburgers voetballen bijwijlen wervelend en maken het de tegenstander moeilijk met positiewissels en dieplopende mensen. El Ouahdi speelt zo bijvoorbeeld meer als rechtse winger dan als rechtsback.

Bij Genk zit er een systeem in, maar Fink wou vooral Riemer een hart onder de riem steken. "Een vijfde zege op rij tegen een heel goed team. De eerste helft, daar ben ik tevreden over, maar tijdens de rust paste mijn collega Brian tactisch aan."

"Met de tweede helft ben ik niet blij. We moeten beter worden in onze efficiëntie. Maar Brian heeft hier goed werk geleverd. Hij heeft een goed systeem neergezet. Ik ben wel blij met de intelligentie in mijn team", aldus Fink.

"We hadden alleen meer moeten scoren. In de tweede helft speelden we niet zoals ik wou. We moesten natuurlijk wat defensiever spelen, maar we leden te makkelijk balverlies."

"We hebben ook nagelaten om de wedstrijd vroeger te beslissen. Uiteindelijk viel de 0-2 toch. De invallers hebben het goed gedaan. We hebben nu vijf overwinningen op een rij, we willen zolang mogelijk in die flow blijven."