Andi Zeqiri kijkt ernaar uit om Sclessin op een nieuwe manier te ontdekken: "Ik was al gefascineerd door de supporters"

Tussen Andi Zeqiri en Ivan Leko, die een vergelijkbare mentaliteit hebben volgens de nieuwe aanvaller van Standard, lijkt de samenwerking nu al optimaal te zijn. De Zwitser kijkt ernaar uit om Sclessin te ontdekken en hoopt zijn team te kunnen helpen tegen Union.

Een van de opvallende aanwinsten van de zomerse transferperiode bij Standard kwam aan net voor het sluiten van mercato. Andi Zeqiri maakte een succesvol debuut bij de Rouches door het tweede doelpunt te scoren op het veld van Dender. Tijdens de persconferentie van donderdag sprak de Zwitser over de voordelen die hij kan brengen aan het team, goed bewust van zijn belangrijke rol.

"Ik probeer zo veelzijdig mogelijk te zijn om het team te helpen. Alleen voorin spelen, of met twee spitsen, maakt niet veel uit zolang ik plezier heb in het spel. Ik pas me aan aan wat het beste is voor het team."

"Ik ben me bewust van de druk op mijn schouders, maar ik houd van verantwoordelijkheden. Ik moet voelen dat ik belangrijk ben, dat is wat me aanzet om beter te worden. Er zullen waarschijnlijk hoogte- en dieptepunten zijn, maar ik zal altijd gefocust zijn op het doel."

Tussen Ivan Leko en Andi Zeqiri lijkt de samenwerking al optimaal

Na zijn doelpunt dook Zeqiri in de armen van Ivan Leko, dankbaar voor de kans die hij kreeg in Luik. De 25-jarige aanvaller zou de derde keuze geweest zijn bij Racing Genk, en wilde niet naar Charleroi gaan.

"Ik heb veel moeilijke momenten meegemaakt, het was een gelegenheid om mijn vreugde te uiten als dank. Vanaf het begin, toen hij hoorde van de interesse van Standard voor mij, zag hij me meteen in zijn team. Hij is Kroatisch en ik ben van Kosovaarse afkomst, onze mentaliteit is vergelijkbaar."

Deze vrijdag zal Andi Zeqiri voor het eerst op Sclessin spelen in het shirt van Standard. De speler kijkt ernaar uit om het op een nieuwe manier te ervaren, deze keer aan de goede kant.

"Ik wacht op het vuur. Ik heb hier vorig seizoen met Genk gespeeld, ik was al gefascineerd door de supporters. En nu, spelen voor de club, is uniek. Je moet je goed voorbereiden, de twee thuiswedstrijden zullen belangrijk zijn. Union is een goed team, dat mag niet vergeten worden. We zijn goed voorbereid en we hebben de tegenstander geanalyseerd om hem in moeilijkheden te brengen."

Standard om de Zwitserse selectie weer terug te vinden?

In de komende weken, wanneer hij volledig is aangepast en op zijn best is qua fysieke conditie, wordt van Andi Zeqiri verwacht dat hij van grote waarde zal zijn in de aanval van Standard. Een status die hem in staat zou kunnen stellen om de kleuren van het Zwitserse nationale team weer te dragen, waarvoor hij 11 keer speelde, maar niet meer sinds de laatste EK 2024 kwalificatiewedstrijd die verloren werd in Roemenië.

"Het is geweldig om voor je land te spelen. Het zou belangrijk zijn om geselecteerd te worden, maar ik maak er geen obsessie van. Het belangrijkste is om in het weekend goed te presteren met de club, de rest zal volgen. Ik heb regelmatig contact met de bondscoach en zijn staf, we communiceren veel. Voor hen is het ook goed dat ik vertrok om speeltijd te zoeken, zodat ze hun keuzes kunnen maken", besloot Andi Zeqiri.