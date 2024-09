OFFICIEEL: Riemer ligt buiten: verrassende interim neemt over tot nieuwe hoofdcoach gevonden is

Anderlecht heeft zonet Brian Riemer ontslagen. De tegenvallende resultaten en pover spelniveau hebben hem de kop gekost. De aanhoudende kritiek van de fans was onhoudbaar geweest.

RSC Anderlecht heeft de samenwerking met hoofdcoach Brian Riemer stopgezet. "De club wil zijn uitdrukkelijke dank betuigen aan Brian voor zijn inzet in de voorbije 1 jaar en 9 maanden dat hij aan het roer stond van het eerste elftal. De clubleiding evalueert de prestaties van de ploeg echter als onvoldoende en heeft daarom beslist om de samenwerking te beëindigen", klinkt het in een mededeling.

Brian Riemer werd in december 2022 aangesteld als hoofdcoach van RSC Anderlecht. De Deense trainer kwam over van Brentford FC in de Premier League. In zijn eerste halfjaar loodste Brian paars-wit naar de kwartfinales van de UEFA Europa Conference League, ondanks een teleurstellend eindresultaat in de Jupiler Pro League.

Vorig seizoen stelde de Deense hoofdcoach opnieuw orde op zaken en streed Sporting tot de laatste speeldag mee voor de titel. Het strandde uiteindelijk als derde in de eindstand.

Hij stond uiteindelijk 76 wedstrijden aan het roer van paars-wit. "In zijn periode als hoofdcoach heeft Brian Riemer altijd blijk gegeven van een grote toewijding aan onze club. Met zijn positieve ingesteldheid en werkethiek heeft Brian een onmiskenbaar aandeel gehad in de sportieve heropleving van vorig seizoen."

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach, zal David Hubert de rol opnemen van interim-coach van het eerste elftal. Hubert sloot zijn actieve spelerscarrière af bij paars-wit en was na een seizoen als assistent-coach van de RSCA Futures nu aan de slag als hoofdcoach van de U18.