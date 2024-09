Fredberg countert kritiek op zijn transferbeleid deze zomer en legt uit: "We zijn sterker dan vorig seizoen"

Na het ontslag van Brian Riemer wordt er ook gewezen op de verantwoordelijkheid die Jesper Fredberg daarin had. Hij gaf zijn trainer niet de juiste profielen, zo leeft het gevoel. Fredberg countert dat.

De CEO Sports werd niet geholpen door Marc Coucke, die zei dat er genoeg budget was om nog iets te doen. “Ik denk dat het moeilijk is om iedereen gelukkig te maken in een transferperiode", aldus Fredberg in Het Nieuwsblad.

Fredberg zegt echter met een beperkte middelen te moeten hebbben gewerkt. "Ik heb mijn uiterste best gedaan om het team te versterken met de middelen die we hadden. Ik vraag me elke dag af hoe we beter kunnen worden."

Dat hij geen creatief profiel meer ging halen, werd hem aangerekend door de fans. “Het is altijd een evenwicht tussen de waarde van de spelers en het geld dat je ervoor betaalt. We hebben grote ambities en we willen de best mogelijke spelers binnenhalen. Maar altijd met respect voor de afspraken die gemaakt worden tussen het management en de eigenaar.”

De perceptie leeft echter dat Anderlecht niet versterkt is. "Ik denk dat we een sterker team hebben in vergelijking met vorig seizoen. We zijn Thomas Delaney kwijt, maar Leander Dendoncker kwam in de plaats. Ashimeru en Amuzu waren vorig seizoen geblesseerd, nu zijn ze fit."

"Edozie is er ook bij. In de defensie is Zeno Debast vertrokken, maar Zanga en het jonge talent Simic zijn gekomen. We versterkten ons ook nog met Thomas Foket. In doel verloren we Schmeichel, maar je kan niet zeggen dat Coosemans het slechter doet. Neen, ik denk dat er continuïteit in zit en ik denk dat we sterker zijn geworden.”