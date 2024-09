Genk liet één van zijn belangrijkste spelers niet vertrekken naar Europese topclub: "Begrip, hoe spijtig ik het ook vond"

Zakaria El Ouahdi, de rechtsback van KRC Genk, beleeft een sterk seizoen en heeft indruk gemaakt met zijn prestaties. Zijn eerste zes maanden als basisspeler verliepen zo goed dat zelfs Benfica, een Europese topclub, concrete interesse toonde in de jonge verdediger.

“De interesse was inderdaad concreet, op een bepaald moment leek een transfer in de maak. Uiteindelijk geraakten beide clubs het niet eens over de transfersom. Dat is jammer, omdat ik graag de uitdaging was aangegaan,” aldus El Ouahdi in HBvL.

Ondanks de teleurstelling over de gemiste kans bij Benfica, koestert El Ouahdi geen wrok tegenover KRC Genk. “Helemaal niet. De club voert zijn beleid."

"De spelers die hier na één seizoen al zijn vertrokken voor een stap hogerop, kan je op één hand tellen. Dat is ook zo ­besproken bij mijn transfer van RWDM naar Genk. Daarom heb ik begrip voor hun beslissing, hoe spijtig ik het persoonlijk ook vond.”

Wat bijzonder is, is hoe El Ouahdi snel de knop heeft omgedraaid na het mislopen van de transfer. Volgens zijn coach, Thorsten Fink, heeft hij op geen enkel moment gas teruggenomen en bleef hij zich volledig inzetten tijdens de trainingen en wedstrijden.

Voor El Ouahdi is zijn geloof een belangrijke bron van kracht in zulke situaties. Hij ziet het als een teken dat alles gebeurt met een reden. “Ik hoef mijn droom helemaal niet op te geven, als ik sterk presteer, komt Benfica misschien wel opnieuw op de proppen. Of wie weet een nog grotere club. Intussen geef ik met veel plezier alles voor Genk,” besluit hij vastberaden.