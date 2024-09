'Shame on you', klinkt het bij de Beerschot-fans, ook Wesley Sonck ziet het somber in: "Dan denk ik dat we allemaal weten wat er gaat gebeuren..."



Foto: © photonews

Word fan van K Beerschot VA! 913 Beerschot heeft zaterdag met 0-3 verloren van STVV. Het ziet er echt niet rooskleurig uit voor Dirk Kuyt en zijn troepen, dat merkt ook Wesley Sonck op. Beerschot promoveerde naar de Jupiler Pro League, maar beleefde nog niet veel plezier in 1A. Na acht speeldagen pakte de club slechts 1 op 24. Tegen STVV hoopten de Kielse Ratten toch nog eens punten te thuis te houden, maar tevergeefs. De Truienaars pakten onder Felice Mazzu al 6 op 6. "Dit Beerschot was eigenlijk geen partij", merkte Wesley Sonck op bij DAZN. "Je voetbalt niets bij elkaar, geen dreiging. De supporters die zingen 'shame on you'. Als ze dat al zingen, dan betekent het ook iets." "Dat wil zeggen dat ze zich niet 100% gegeven hebben. Oké, er is niet genoeg kwaliteit om mee bovenaan te spelen, maar je kan dat wel compenseren met grinta, inzet en andere dingen. Dan denk ik dat we allemaal weten wat er gaat gebeuren...", besluit hij. Volgend weekend speelt Beerschot de eerste Antwerpse derby in zeer lange tijd. Het blijft afwachten of Dirk Kuyt dan nog langs de zijlijn staat.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur