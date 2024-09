🎥 Jonge Belg maakt nu al furore in The Championship: missie Premier League

Largie Ramazani (23) heeft zijn eerste doelpunt gescoord voor Leeds. De Belgische aanvaller heeft een troef in handen in The Championship.

Deze zomer heeft de naam Largie Ramazani de internationale transfermarkt opgeschud. Met 3 doelpunten en 5 assists in La Liga met Almeria, ondanks het rampzalige seizoen van zijn team, leek hij bereid om een andere aanbieding te accepteren in plaats van het team te vergezellen naar de tweede divisie.

Het heeft even geduurd, Ramazani had zelfs al weer gespeeld (en gescoord) met Almeria, maar Leeds United heeft uiteindelijk bijna acht miljoen neergelegd om hem op de valreep van de transferperiode aan te trekken.

Een eerste doelpunt dat deugd doet

De Rode Duivel zal dus de tweede divisie betreden, maar in Engeland. Een land dat hij goed kent omdat hij drie jaar is opgeleid bij Charlton en drie jaar bij Manchester United na zijn vertrek uit Anderlecht in 2013, toen hij slechts 12 jaar oud was.

Ver weg van de jeugdopleiding wil Ramazani Engeland laten zien wat voor speler hij is. Gisteren maakte hij gebruik van zijn eerste basisplaats bij Leeds om zijn eerste doelpunt te scoren. Vertrokken vanaf het middenveld, snelde de in Berchem geboren speler langs de verdediging van Cardiff om de score te openen na een half uur.

Leeds won uiteindelijk met 0-2 en pakte zo zijn derde overwinning in vier wedstrijden. Zullen de aanvallende rushes van Largie Ramazani het team helpen om terug te keren naar de Premier League?