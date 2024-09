Muslic kon niet anders dan goed gesprek met Denkey hebben en zegt wat hij zijn spits vertelde

Cercle Brugge kende een moeizame competitiestart. De malaise ging ook gepaard met mindere prestaties van spits Kévin Denkey.

Cercle Brugge scoorde vorig seizoen met zijn hoge pressing, maar aan dat model wordt de laatste tijd door de buitenwereld getwijfeld nadat groenzwart maar heel matig aan de competitie begon.

“Een voorname factor in ons succes was evenwel dat we in onze stijl geloofden. Dat moeten we blijven doen. Ik zeg niet dat lichte aanpassingen niet nodig zijn of niet kunnen, maar dan wel zonder onszelf te verloochenen als team”, zegt trainer Miron Muslic aan Het Laatste Nieuws.

Een belangrijke schakel in dat type voetbal was spits Kévin Denkey. Hij had deze zomer een toptransfer willen maken, maar die kwam er helaas niet.

Een kwestie die mentaal ongetwijfeld speelt bij de aanvaller. “Ik heb enkele dagen geleden een goed gesprek met Kévin gehad”, verklapt Muslic. “Het belangrijkste voor hem is nu dat hij ten minste duidelijkheid heeft.”

“Een eerstvolgende transfertrein passeert pas in januari. Als hij daar op wil kunnen springen, zal hij nú weer moeten performen. Dat beseft hij ook, wees maar zeker. Die vijftig goals in twee jaar zijn er niet zomaar gekomen, maar hij kan en wil daar niet op blijven teren.”