Thibaut Courtois heeft nu ook een record op zijn naam staan dat hij liever niet had gehad: "Eerste in de 21ste eeuw"

Het leek even een dure misstap te worden voor Real Madrid, dat in eigen huis op achtervolgen stond. Gelukkig kon Courtois rekenen op de klasse van zijn wereldster-teamgenoten, die de situatie volledig rechttrokken. Toch heeft hij nu een minder prettige mijlpaal op zijn naam staan.

Op papier leek het een gemakkelijke opdracht, maar Espanyol bleek een taaie tegenstander waar de sterren van 'De Koninklijke' moeite mee hadden.

Toen Courtois zich dan ook nog eens liet betrappen op een zeldzame fout, hield het publiek in het Bernabéu de adem in. Bellingham zorgde echter voor een perfecte assist op Carvajal voor de gelijkmaker, en daarna namen Rodrygo en Vinicius met hun doelpunten de druk van Courtois weg. Hij kon stilletjes opgelucht ademhalen.

Kylian Mbappé maakte het feest compleet door vanaf de stip zijn doelpuntenaantal in het wit van Real Madrid verder op te krikken. Na het laatste fluitsignaal volgde er vast een dankwoordje van Courtois richting zijn ploegmakkers voor hun sterke prestatie in het laatste halfuur.

Ondanks de overwinning draagt Courtois nu wel een diepterecord met zich mee: hij is de eerste Real-doelman deze eeuw die een owngoal incasseerde. Of dat hem zijn slaap zal kosten, is nog maar de vraag.

1 - Thibaut Courtois has become the first Real Madrid goalkeeper to score an own goal in a LaLiga match in the entire 21st century. Unfortunate. pic.twitter.com/NmKh6CPRPi