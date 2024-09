Crisis bij Lokeren-Temse: "We kunnen dat niet blijven zeggen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lokeren-Temse is de rode lantaarn in de Challenger Pro League. De ploeg pakte nog maar één punt in vijf wedstrijden.

La Louvière won zondag met 2-0 van Lokeren-Temse in de Challenger Pro League en komt daarmee na vijf speeldagen mee aan kop van de rangschikking, samen met RWDM. Voor Lokeren-Temse is het een totaal ander verhaal. De ploeg van trainer Hans Cornelis staat alleen laatste, met amper één puntje na vijf wedstrijden in de Challenger Pro League. Nochtans kon de coach achteraf niemand iets verwijten, zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “De opdrachten die werden gegeven werden uitgevoerd. Op dat vlak dus geen probleem”, klonk het. Die uitleg wordt al het hele seizoen gegeven, maar het levert de ploeg vooralsnog geen punten op. Die zijn dringend nodig om uit de gevarenzone weg te geraken. “Ook voetballend deden we wat moest maar we zijn niet scherp genoeg, niet hard genoeg. We kunnen ons daar dus niet achter blijven wegsteken, we mogen niet blijven zeggen dat het goed was als we geen punten pakken.”