'Nog een onverwachte naam op het lijstje van Fredberg om Riemer te vervangen'

RSC Anderlecht ontsloeg vorige week Brian Riemer. De zoektocht naar een nieuwe trainer is al volop bezig.

Jesper Fredberg moest vorige week donderdag afscheid nemen van zijn maatje Brian Riemer. De eerste nederlaag van het seizoen werd de trainer uiteindelijk fataal, al was de onvrede bij de supporters er al op de eerste speeldag.

Er circuleerden meteen enkele namen om Riemer op te volgen, waarbij vooral die van Mark van Bommel en Alexander Blessin vielen. Zondag kwam daar ook nog de naam van Patrick Kluivert bij.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Anderlecht niet overhaast te werk gaan. David Hubert neemt voorlopig de honneurs waar en mogelijk zal dat nog voor eventjes zijn.

Zo zullen er de nodige gesprekken gevoerd worden, omdat de nieuwe trainer mogelijk weggeplukt wordt bij zijn huidige werkgever. Volgens de krant denkt paarswit ook aan Kjetil Knutsen.

De 55-jarige Noor is al zes jaar trainer van Bodo/Glimt. Het grote probleem zou zijn of hij wel financieel haalbaar is voor Anderlecht. Alleen daardoor al is hij waarschijnlijk geen topprioriteit voor Fredberg.