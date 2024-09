'Nederlander biedt zich bij Anderlecht aan om Riemer op te volgen'

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe trainer. Brian Riemer werd donderdag ontslagen.

De onvrede bij de supporters van RSC Anderlecht was eind vorig seizoen al groot, toen de club in extremis nog naast de landstitel greep.

Dat waren ze in het Lotto Park niet vergeten. Ondanks het feit dat Riemer de nodige punten pakte, was er enorm veel onvrede over het spelniveau van paarswit.

De nederlaag tegen KRC Genk deze week werd de Deen fataal. De club is op zoek naar een opvolger, voorlopig neemt David Hubert over.

Er vielen al heel wat namen, waarbij voor die van Mark van Bommel valt. Maar volgens onze informatie krijgt hij ook concurrentie van een andere Nederlander.

Patrick Kluivert zou zich aangeboden hebben bij paarswit om Riemer op te volgen. Als speler boekte hij zijn grootste successen bij Ajax en Barcelona. Momenteel is hij aan de slag als analist voor de televisie.

Als trainer is het voorlopig nog wat bescheidener, om het nog zacht uit te drukken. In 2023 coachte hij het Turkse Demirspor. Daar tekende hij voor twee jaar, maar in december vertrok hij al in onderling overleg.