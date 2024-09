Salonremise, geen normen en waarden? Larie en apekool! Rik De Mil spreekt vrijuit over de echte reden van zijn ontslag bij Westerlo en is héél hard voor zijn voormalige werkgever

Rik De Mil scheert hoge toppen als coach van Sportinh Charleroi. Nochtans werd de naam van de coach na zijn ontslag bij KVC Westerlo besmeurd. Hij doet zelf het relaas van de feiten.

De officiële uitleg: na de befaamde salonremise in de wedstrijd tussen KVC Westerlo en KRC Genk werd Rik De Mil aan de deur gezet. Al had de coach een volledig ander gevoel bij zijn gedwongen vertrek uit Het Kuipje.

"Ik voelde meteen ongeloof toen ik dat hoorde", is de Mil nog steeds verbijsterd in Het Laatste Nieuws. "Ik zou geen problemen met mijn ontslag gehad hebben als me effectief werd verteld dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor die laatste minuten. Of dat er geen klik was."

© photonews

"Maar kom niet af een verhaal dat ik niet de juiste normen en waarden heb", is De Mil op dreef. "Dat zijn leugens. Op menselijk vlak zelfs een schande. Het slechtste gesprek dat ik ooit heb gehad in het voetbal. Onvoorstelbaar."

De oorzaak van het ontslag lag elders. "Westerlo had rechtuit moeten zijn en had moeten vertellen dat we discussies hadden over voetbal waar we simpelweg niet uit zijn geraakt. Het bestuur heeft het recht om de samenwerking in zo'n geval stop te zetten."

© photonews

Zo is het al lang geen geheim meer dat de Turkse eigenaar van De Kemphanen sommige spelers absoluut op het veld willen zien staan. Een voorbeeld: Westerlo betaalde 5,5 miljoen euro voor Matija Frigan, maar onder De Mil speelde hij amper.

"Voor mij is het niet belangrijk hoeveel een speler heeft gekost of hoe oud hij is", is de huidige coach van Sporting Charleroi héél duidelijk. "Ik maak mijn keuzes in eer en geweten. Daarnaast was ik altijd duidelijk naar de groep toe."

Waarom werd Rik De Mil aan de deur gezet als coach van KVC Westerlo?

"Discussies over de speelminuten van een speler zijn altijd mogelijk", besluit De Mil. "Maar niet omdat die speler een hogere marktwaarde heeft. Wat als Westerlo zou degraderen? Dan keldert die marktwaarde ook. De redding was hét doel. De club was ten einde raad toen ik overnam. Wel, het is gelukt!"