Teklak voegt één grote voorwaarde toe waaraan nieuwe trainer van Anderlecht moet voldoen

RSC Anderlecht is op zoek naar een opvolger voor Brian Riemer. De club neemt de nodige tijd en wil voor de interlandbreak een nieuwe coach voorstellen.

Het profiel van de nieuwe trainer van RSC Anderlecht lijkt duidelijk te zijn. Het moet iemand zijn die goed voetbal brengt en de nodige punten weet te pakken om mee te spelen aan de top van de klassering.

Voor Alexandre Teklak zal er met de keuze ook veel duidelijk worden over de verhoudingen binnen de top van de club. Is het Jesper Fredberg nog die de keuze zal maken of zal voorzitter Wouter Vandenhaute een stevige vinger in de pap hebben?

“Het zal voor de Deen praktisch onmogelijk zijn om iemand te vinden met wie de relatie net zo hecht zal zijn als met Riemer”, is Teklak heel erg duidelijk bij La Dernière Heure. “Een dergelijke relatie tussen een coach en een sportief directeur is zeldzaam.”

Volgens Teklak moet Anderlecht één grote voorwaarde toevoegen aan het lijstje met punten waaraan de nieuwe trainer moet voldoen. Dat moet volgens hem dan ook een grote naam opleveren.

“Menselijk gezien was de Deen een charmant persoon. Nu moeten ze iets anders vinden om de club vooruit te helpen. Dat wil zeggen iemand die titels gaat winnen en daarom... die al titels heeft gewonnen.”