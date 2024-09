Wil David Hubert bij Anderlecht de weg van Nicky Hayen volgen? "Ik heb geen einddatum"

David Hubert slaagde er niet in om zijn debuutwedstrijd als T1 van RSC Anderlecht te winnen. Ondertussen is het al duidelijk dat er geen nieuwe coach moet worden verwacht voor de volgende interlandbreak. Al heeft Hubert wél een duidelijk doel.

Mark van Bommel, Karel Geraerts, Kasper Hjulmand, Kjetil Knutsen,… Op de geruchtenmolen draaien diverse coaches rondjes als de nieuwe potentiële coach van RSC Anderlecht.

Voor de volgende interlandbreak verwachten we dan ook geen doorbraak. "We gaan onze tijd nemen om de juiste coach voor Anderlecht te vinden", was ook Jesper Fredberg héél duidelijk.

Ondertussen neemt Davud Hubert de honneurs waar. De voormalige middenvelder van onder meer KRC Genk, KAA Gent en RSCA Futures is op 36-jarige leeftijd aan zijn eerste opdracht als T1 bezig.

"Op dit moment denk ik enkel aan de eerstvolgende wedstrijd", aldus Hubert. "Als ik er donderdag (Anderlecht speelt donderdag in de Europa League tegen Ferencsvarosi TC, nvdr.) nog ben zal ik de wedstrijd van komend weekend voorbereiden."

Wie wordt de nieuwe coach van RSC Anderlecht?

Hubert heeft (op dit moment) dan ook niet de ambitie om 'ad interim' overboord te gooien. "De zoektocht naar een nieuwe coach is bezig. Zelf heb ik geen einddatum. Maar ik wil dat de volgende coach kan beginnen werken met een ploeg die er staat."