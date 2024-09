Is zijn verhaal in Madrid definitief geschreven? Arthur Vermeeren spreekt open en bloot over vertrek bij Atlético Madrid en gevoel bij (keuzes van) Diego Simeone



Arthur Vermeeren verruilde afgelopen zomer Atlético Madrid voor RB Leipzig. De middenvelder kon in de Spaanse hoofdstad nooit doorbreken. Al is de knop inmiddels omgedraaid. Atlético Madrid betaalde in januari achttien miljoen euro om Arthur Vermeeren weg te halen bij Atlético Madrid. Verder dan enkele invalbeurten kwam de Rode Duivel nooit. Hij was dan ook vastberaden om tijdens de voorbereiding zijn plaats te veroveren. Meer zelfs: Vermeeren koos ervoor om zijn vakantie na het EK in te korten om aan te sluiten bij Los Colchoneros. Het gebaar werd gesmaakt door Diego Simeone, maar ook niet meer dan dat. "Ik had al vrij snel het gevoel dat ik niet op meer speelminuten zou moeten rekenen." "Ik heb op geen enkel moment met de coach over een vertrek gesproken", legt Vermeeren uit in Het Laatste Nieuws. "Maar ik voelde in de voorbereiding dat ik voor een een transfer moest kiezen. Al ben je natuurlijk nooit zeker als je zo'n keuze maakt." Maakt Arthur Vermeeren ook de definitieve transfer naar RB Leipzig? RB Leipzig huurt Vermeeren tot het einde van het seizoen. Er is een aankoopoptie van twintig miljoen euro in de deal vervat. Leuk om weten: die optie wordt automatisch gelicht als de middenvelder een bepaald aantal wedstrijden zal spelen.



