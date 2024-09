KV Kortrijk komt met zeer duidelijke reactie op geruchten rond vertrek van coach Freyr Alexandersson

Dinsdag kwam plots het nieuws naar buiten dat Cardiff City zou denken aan Freyr Alexandersson als opvolger voor de pas ontslagen Erol Bulut. De IJslandse coach van KV Kortrijk reageerde niet veel later zelf op de geruchten.

Dinsdag kwam er plots een opvallend gerucht naar buiten. Cardiff City, waar Erol Bulut onlangs werd ontslagen als hoofdcoach, zou denken aan KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson als opvolger.

Niet zo onlogisch, aangezien beide clubs dezelfde eigenaar hebben: Vincent Tan. Langs de andere kant gaf Alexandersson eerder al aan dat hij bij Kortrijk wil blijven tot de club stabiel is, al zei hij ook al dat hij sowieso ooit coach van Cardiff wil zijn.

Bij KV Kortrijk hebben ze ondertussen gereageerd en willen ze duidelijkheid brengen. 'KVK en coach Freyr Alexandersson namen vandaag met verstomming kennis van de foutieve berichtgeving in diverse media. Alexandersson was vorige week niet in Wales en blijft coach van KV Kortrijk', begint de club op haar website.

De coach zelf gaf ook een woordje uitleg. "Ik voer geen gesprekken met Cardiff en een vertrek is niet aan de orde. Samen met onze fans, spelers & staf werken we hard verder aan de toekomst van KVK", klonk het bij hem.

'De club zal verder niet reageren en richt samen met spelers, staf & supporters nu alle aandacht op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Union', besluit KV Kortrijk.