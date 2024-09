Samuel Edozie over zijn hechte band met een voormalige Anderlecht-speler: "Hij heeft mij gefeliciteerd met mijn eerste wedstrijden hier"

RSC Anderlecht speelt morgen in de Europa League tegen Ferencvaros. Samuel Edozie wil indruk maken.

RSC Anderlecht heeft lang gezocht naar een nieuwe vleugelspeler tijdens de zomerse transferperiode. Uiteindelijk kondigden ze de komst van Samuel Edozie aan voor het einde van het mercato.

De 21-jarige Engelsman liet al snel mooie dingen zien. Eerst door in te vallen tegen Westerlo en vervolgens als basisspeler tegen Genk en Charleroi.

Op woensdag wil hij zich laten gelden voor de start van RSCA in de Europa League tegen Ferencvaros. "Ik ben enthousiast over wat het seizoen zal brengen. Ferencvaros wint niet voor niets titels in Hongarije. Het is een goed team", zei hij op een persconferentie.

Hij herinnert zich zijn eerste stappen - op de bank - in het Europese bekertoernooi. "Dat was bij Atletico Madrid met Manchester City. Ik heb ook gespeeld in de Youth League met City. We hadden een goed team met Cole Palmer, Rico Lewis, en Romeo Lavia, met wie ik hecht ben geworden. Hij heeft me al gefeliciteerd met mijn eerste wedstrijden bij Anderlecht."

Edozie keek ook terug op zijn eerste weken in België. "Het is een kwaliteitsvolle competitie met veel spel in de omschakeling, wat past bij mijn speelstijl. Ik probeer eraan te wennen en automatismen te vinden met mijn teamgenoten. Zo praat ik bijvoorbeeld met Kasper Dolberg zodat we weten hoe de ander bediend wil worden, hoe hij graag loopt."