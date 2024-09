🎥 Anderlecht stelt opvallend shirt voor Europese wedstrijden voor

Het derde Joma-shirt waarmee RSCA zijn Europa League-wedstrijden zal afwerken is een eerbetoon aan Brussel, als Europese hoofdstad van de Art Nouveau.

“Het derde shirt van dit seizoen is groen, en vertoont opnieuw een subtiel floraal patroon in de stof”, klinkt het bij paarswit. “Links op de borst dit keer een ingetogen kroon met drie sterren, verwijzend naar de geschiedenis van de club.”

De bedrukking op de rug is een unieke herwerking van een verloren gegaan Brussels-Belgisch lettertype. Ook het opwarmshirt viert de kunststroming, met gouden kleur als knipoog naar de Europese successen van de club.

De campagne bevat geen gewone foto’s, maar is met AI gemaakt. “Jan Vertonghen en Kasper Dolberg werden volledig dankzij artificiële intelligentie digitaal gerecreëerd in een onbestaand voetbaluniversum.”

De nieuwe shirts kan je bekijken in onderstaand filmpje.

Third shirt 24/25. Art Nouveau Reimagined.



Celebrating Brussels as European capital of Art Nouveau during our Europa League campaign. Reimagined with generative AI. pic.twitter.com/5qAOeDHv8E