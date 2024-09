Cercle-coach Miron Muslic praat voor het eerst echt over de crisis: "Te veel nieuwe jongens zijn nog niet klaar om de fakkel over te nemen"

KAA Gent en Cercle Brugge halen donderdag hun wedstrijd van speeldag 5 in. Miron Muslic zal met zijn club een gemotiveerd Gent in de ogen moeten kijken.

Cercle Brugge en KAA Gent hebben nog een wedstrijd in te halen. Dat zal op donderdag gebeuren in het Jan Breydelstadion. De Buffalo's trekken voor de tweede keer op korte tijd naar Brugge.

Afgelopen weekend werd er nog met 2-4 gewonnen van Club Brugge. Cercle-coach Muslic weet dat dit voor motivatie zal zorgen bij de Buffalo's. "Gent zal opgepompt naar Brugge terugkomen na hun winst op Club zondag", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

Met Cercle gaat het momenteel een pak minder goed. De situatie, vergeleken met vorig seizoen, is nu helemaal anders. "Het is zonneklaar dat wij niet meer dezelfde ambities mogen hebben als vorig seizoen, dat is gewoon onmogelijk", gaat Muslic verder.

"Onze nieuwe realiteit is dat we veel kwaliteit verloren en dat te veel nieuwe jongens nog niet klaar zijn om de fakkel over te nemen. Ik geef enkel het voorbeeld van Paris Brunner. Zijn invalbeurt in Mechelen was pas zijn derde optreden in een profduel, alles samen 100 minuten. Emmanuel Kakou debuteerde zelfs."

"Je kan niet verwachten dat die jongens meteen het team uit het slop helpen. Maar ik vind wel dat Kakou en ook Diakité het achterin uitstekend deden in Mechelen. Had ik bij de competitiestart voorspeld dat ik ooit met dat tweetal naast Ravych zou uitpakken, men had me gek verklaard", besluit Muslic.

Cercle staat op dit moment voorlaatste in de stand met slechts vier punten na zeven wedstrijden. Alleen STVV en Beerschot slikten dit seizoen meer doelpunten.