Fans Anderlecht maken zich zorgen na opvallende wijziging op truitje, paars-wit beoogt 'creatieve vrijheid'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht speelde tegen Ferençvaros met hun derde outfit. Een uitrusting met een knipoog naar de Art Nouveau, die in Brussel zijn oorsprong kende. Maar op het truitje was ook een opvallende wijziging te zien, die de fans zorgen baarde.

Anderlecht heeft ervoor gekozen om enkel de kroon en de drie sterren te gebruiken in plaats van het traditionele logo. En dat hebben de supporters natuurlijk opgemerkt en velen reageerden dat ze het logo niet mochten veranderen.

Voor de fans is het belangrijk dat de traditie en het verleden in stand worden gehouden. Anderlecht is er zich van bewust dat het weerstand kan oproepen, maar heeft het derde shirt gekozen om eens te experimenteren. Creatieve vrijheid, weet u wel.

Het is niet de bedoeling het logo te veranderen, maar af en toe gaat er eens een variant op komen. Ze willen moderniseren, maar het logo zal blijven. In 2023 kondigde Anderlecht al aan dat er variaties konden komen.

Zoals bij Arsenal, dat eens een kanon op hun shirts had gezet. Daarnaast kunnen bij paars-wit ook de laurierbladeren eens gebruikt worden in combinatie met iets anders.

Zal het goed ontvangen worden? Afgaande op de reacties op sociale media zijn de meningen niet al te positief, maar dat is uiteraard ook maar een klein deel van de supportersschare.