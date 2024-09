Hubert spreekt klare taal richting spelers: "Dan hoef je niet voor Anderlecht te spelen"

Anderlecht speelt vanavond in de Europa League. Het is uitkijken of er al wat van de hand van David Hubert te zien zal zijn.

Vorige week werd Brian Riemer ontslagen bij RSC Anderlecht. Hij wordt voorlopig vervangen door David Hubert, die aan de slag was bij de U18 van de club. Er komt een nieuwe trainer, maar Hubert zal na zijn interimopdracht wel in de staf van de A-kern blijven werken, zo is in de wandelgangen te horen. Voor Hubert is het belangrijk dat het zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen hersteld wordt binnen de spelersgroep, zo gaf hij mee op zijn persconferentie. “Op training kan dat door de zaken kritisch, maar positief te benaderen. Je moet ook met beelden tonen wat de spelers goed doen. Er is nog heel veel werk, maar het is niet allemaal slecht”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Ik heb de laatste dagen al een paar keer het verhaal van de fles ketchup de revue zien passeren. Wel, het is wachten tot die eerste druppels eruit komen, dan volgt de rest snel.” Anderlecht heeft ook Europees ambities en dan moet je thuis wel winnen. “Het is absoluut noodzakelijk dat wij een goed figuur slaan en dat wij ambitie tonen. Anders hoef je niet voor Anderlecht te spelen of de ploeg te coachen.”





Volg Anderlecht - Ferencváros live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.