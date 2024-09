Magie weg bij Cercle en voetballen tegen degradatie? Hannes Van Der Bruggen zegt hoe het verder moet

Cercle Brugge staat voorlopig voorlaatste in de Jupiler Pro League. Er zijn dringend punten nodig voor Hannes Van Der Bruggen en co.

Met 4 op 21 kunnen ze bij Cercle Brugge niet tevreden zijn, zeker niet na het seizoen waarin de Vereniging Europees voetbal afdwong.

Dat zorgt echter voor een overvolle agenda, want met AA Gent, STVV, Sankt Gallen en Antwerp volgen er vier wedstrijden in amper tien dagen tijd.

De magie van vorig seizoen lijkt helemaal verdwenen bij Cercle. “Daar ga ik alvast niet van uit”, zegt Van Der Bruggen meteen aan Het Nieuwsblad. “Die magie kan niet weg zijn.”

Groenzwart moest heel wat nieuwkomers inpassen en dat vraagt de nodige tijd. “Maar als ik zie hoe een jonge gast als Emmanuel Kakou debuteerde en ook Erick Nunes deed het heel voortreffelijk.”

Er werd gezocht en gevonden wat fout liep tot dusver. “Na Genk was er de conclusie dat de intensiteit wat ontbrak en daar is op gewerkt en dat kwam er in Mechelen al veel beter uit. Het is belangrijk dat we de intensiteit vooral kunnen brengen als we in balbezit zijn.”

Persoonlijk zit Van Der Bruggen na een lange up in een down, maar hij hoopt dat iedereen vlug de nodige stappen zal zetten en dat het weer goedkomt met de Vereniging.