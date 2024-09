De beste doelman in de JPL? Hij heeft een sterke motivatie om zich in de kijker te spelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Davy Roef beleeft momenteel zijn beste periode in zijn carrière bij KAA Gent, waar hij eindelijk de vaste nummer één is. De 30-jarige doelman heeft ook een goeie motivatie. Zoals eerder al gemeld loopt zijn contract af en hij wil zich in de kijker spelen.

Zijn uitstekende vorm op het veld wordt deels toegeschreven aan de vernieuwende keeperstrainingen, waarbij technieken van Thibaut Courtois worden geïmiteerd, weet Het Nieuwsblad. Oefeningen zoals een-tegen-een-situaties en het verbeteren van de klemvastheid door met tennisballen te trainen, hebben Roef duidelijk geholpen om zijn prestaties naar een hoger niveau te tillen. Roef voelt zich niet alleen goed op het veld, maar ook daarbuiten. Hij wordt binnenkort voor de derde keer vader en voelt het vertrouwen van coach Wouter Vrancken, die hem voluit steunt als eerste doelman. Dit is een verademing na de rotatiepolitiek onder Hein Vanhaezebrouck. Bovendien heeft Roef een uitstekende relatie met zijn Japanse collega Daniel Schmidt, die ondanks zijn rol als reservekeeper, een positieve en ondersteunende houding heeft. De prestaties van Roef hebben Gent al belangrijke punten opgeleverd in cruciale wedstrijden tegen sterke tegenstanders zoals Club Brugge, Westerlo en Antwerp, en in de Europese kwalificaties tegen Partizan. Zijn solide spel is een van de redenen waarom Gent tot nu toe de minste tegendoelpunten heeft geïncasseerd, naast Anderlecht en Standard. Toch hangt er een vraagteken boven Roefs toekomst bij de club. Zijn contract loopt in juni af en gezien de strikte budgettaire regels die momenteel bij Gent gelden, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een nieuw contract krijgt tegen dezelfde voorwaarden. Desondanks komt zijn bloedvorm precies op het juiste moment voor de 30-jarige doelman.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.