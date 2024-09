"Kampioenen, olé olé", Genk-spits Tolu reageert op supporters die bijzonder positief zijn

KRC Genk is de ploeg in vorm op dit moment. De Limburgers wonnen al zes wedstrijden na elkaar in de Jupiler Pro League, en dat is al even geleden.

Thorsten Fink heeft de situatie helemaal gekeerd bij KRC Genk. De club startte de competitie met een 1 op 6 na een 0-0 gelijkspel tegen Standard en een 3-1 nederlaag tegen OH Leuven.

Maar wat nadien volgde maakte het allemaal goed. Ondertussen wonnen Fink en zijn troepen al zes competitiewedstrijden op rij. Het vertrouwen dat de Genkse coach kreeg van het bestuur heeft goed geholpen.

Ook Tolu Arokodare weet dat Genk wat tijd nodig had. "Ik zei in de eerste interviews van het seizoen dat de mensen geduldig moesten zijn want we speelden wel goed voetbal", begon de spits.

"We hadden een nieuwe coach en staf, wat nieuwe spelers. Daardoor hadden we wat tijd nodig om aan te passen. Nu moeten we deze flow behouden."

Opvallend moment na de wedstrijd: toen de eerste Genkse spelers in de mixed-zone aankwamen voor interviews, klonk het uit de tribunes plots: "Kampioenen, olé, olé." Volgens Tolu mogen de fans zeker zo positief zijn.

"Als dat is hoe ze zich voelen, zullen we ervoor moeten zorgen dat ze zich zo blijven voelen tot aan het einde van dit seizoen", klink het. "Wanneer je ploeg speelt zoals dit, is het logisch dat je positief bent. Als de supporters positief zijn is dat ook goed voor ons. De fans horen gelukkig te zijn."