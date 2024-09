Komt Yari Verschaeren er eindelijk door? "Ben heel tevreden van mijn match" en "Fantastische speler"

Yari Verschaeren was nog eens een plezier om naar te kijken. Hij was de beste man op het veld tegen Ferencvaros en verdeelde het spel zoals van hem verwacht wordt. Hij kon dat echter al een hele tijd niet meer tonen. Een prestatie die hem deugd zal doen en vertrouwen zal geven.

Verschaeren scoorde ook zijn eerste goal, wat een bevrijding zal zijn. "In de eerste helft speelden we goed, maar het ontbrak ons net aan de laatste pass. Dat doelpunt heeft ons veel geholpen", verklaarde Verschaeren. "Mario Stroeykens zag me in het strafschopgebied. De bal kwam hard aan en ik kon hem in één keer raken. Ik raakte hem goed en hij ging erin."

Onder David Hubert krijgt Kasper Dolberg ook meer steun. Geen twee 'zessen' meer, maar Verschaeren en Stroeykens die korter aansluiten. "We speelden iets aanvallender, met Mario en ik bijna als 'nummer 10'. Dat werkte goed. We vonden ruimte en raakten veel ballen. Het was best leuk. Het is bijna de eerste keer dat we echt voetbalden", liet hij optekenen.

"Dat wil niet zeggen dat we altijd slechte wedstrijden hebben gespeeld," verduidelijkte Verschaeren snel. "Maar balbezit hebben en de tegenstander domineren, dat is wat we vandaag wilden bereiken, en dat is goed gelukt. Persoonlijk ben ik ook heel tevreden over mijn match. Ik voel me al een drietal weken goed en ik begin mijn niveau te halen."

Dat is ook nodig, want Verschaeren zal een belangrijke pion moeten worden gezien de vele blessures. "Yari was beslissend vanuit een iets lagere positie, niet echt als nummer 10", gaf David Hubert mee. "En misschien is dat wel zijn beste positie."

"Hij kan de bal krijgen, indraaien en vooruit voetballen. Hij heeft zo ook meer opties als hij tussen de lijnen kan spelen. Hij kan ook makkelijker aan de zestien komen. Maar ik zeg het al langer: het is een fantastische speler en ik ben blij dat hij kon scoren."