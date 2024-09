Van der Elst geeft prikje terug richting Bob Peeters na uitlating over Francis Amuzu: "Dat vond ik rare uitspraak"

De opgelopen spierblessure van Francis Amuzu is ook stof voor de analisten. Bob Peeters kwam in de tv-studio nogal raar uit de hoek, vindt Franky van der Elst.

Van der Elst is één van de gasten in Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad. De voormalig international had het eerst over de prestatie van Anderlecht in het algemeen. "Het eerste gedeelte van de wedstrijd was goed. Ze moeten zich ergens kunnen aan vasthouden. Ik had het gevoel dat Ferencvaros vorig seizoen tegen Genk beter was."

Ferencvaros overleefde vorig seizoen in de Conference League een poule met Genk en Fiorentina. "Toen vond ik dat een steviger elftal dan nu. Maar het is goed dat Anderlecht onmiddellijk wint in dit vernieuwde Europese voetbal." Voor het minpunt van de avond bij Anderlecht is het ook wel niet ver zoeken. "Ze hebben er met Amuzu natuurlijk een geblesseerde erbij."

Van der Elst schrok van uitspraak Bob Peeters

Een sprint na een halfuur deed Amuzu naar de bil grijpen. Een spierblessure is het verdict. "Ja, hij was dat niet gewend hé, van zo snel te lopen. Het kostte extra kracht", vertelt Van der Elst er wat lacherig over. Het zijn verwijzingen naar uitspraken van Bob Peeters over Amuzu in de tv-studio. De general manager van Beveren leek iets dergelijks te doen uitschijnen.

"Ik was verwonderd dat Bob dat zei. Pas op, Bob is een heel goede analist en ziet het heel erg goed. Ik vond dat een beetje rare uitspraak. Ik weet wel wat hij bedoelt. Amuzu heeft nog vaak de neiging om de bal in de voet te vragen, om pas daarna zijn acties in te zetten. Maar hij is toch een explosief type die wel gewend is om sprintjes te trekken."

Niet de eerste sprint van Amuzu

In die zin is het nodige loopwerk hem zeker niet vreemd. "Het was nu niet zo dat één of twee keer diep lopen hem met de blessure heeft opgezadeld", merkte Van der Elst nog op.