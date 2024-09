De eerste grote test voor Vincent Kompany en hij blijft trouw aan zijn credo: "Altijd en overal ons spel opdringen"

Het eerste grote evenement staat voor Vincent Kompany voor de deur bij Bayern. De Beierse ploeg zal de titelverdediger, Bayer Leverkusen, ontvangen op zaterdag in de Allianz Arena.

Met een geweldige start van het seizoen staat Bayern München onder leiding van Vincent Kompany voor zijn eerste grote test, aanstaande zaterdag (18.30 uur). Bayern zal de regerend kampioen Bayer Leverkusen ontvangen. Een wedstrijd waarvoor Vince the Prince niet van zijn aanvallende en sprankelende speelstijl wil afwijken, zoals hij verklaarde tijdens de persconferentie van vrijdagochtend.

"Ik wil teruggaan naar de ervaringen die ik heb gehad toen ik tegen Bayern speelde. We speelden met zeer goede aanvallers tegen Bayern, zeer goede verdedigers ook, en we hadden het gevoel dat we de bal niet konden aanraken. Onze mentaliteit is dat we zo dominant mogelijk willen zijn. Soms kan een team ons dwingen om bepaalde dingen te doen, maar het doel van Bayern is altijd om zijn spel op te leggen."

Een wedstrijd die zal plaatsvinden in een bomvolle Allianz Arena. De 70.000 beschikbare plaatsen zijn verdeeld... slechts 1/5 van de vraag.

Vincent Kompany tegenover Xabi Alonso, in een bomvolle Allianz Arena

"Natuurlijk heb ik gezien dat iedereen wilde komen. In juli moesten ze de kaartverkoop al stopzetten omdat 350.000 toeschouwers een ticket wilden. We willen deze kans niet missen om de beste versie van onszelf te laten zien. Hiervoor moeten we overtuigd zijn van onze ideeën en dat zijn we."

Als jonge coach met een groeiende reputatie sinds zijn aankomst in Duitsland, zal Kompany geconfronteerd worden met een andere coach die een meer dan geslaagde start heeft gekend: Xabi Alonso.

"Een coach wil altijd competitief zijn, maar we kijken ook naar degenen die nieuwe, speciale dingen doen. Xabi Alonso en Bayer hebben dat vorig jaar gedaan. Het was leuk om te zien en dat is ook wat deze wedstrijd interessant maakt voor ons. Ze komen naar ons toe, we hebben de kans om ons tegen zo'n team te meten, dat is waar voetbal speciaal kan worden."