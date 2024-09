De KBVB dwong hem verschillende clubs te verlaten en toch ging Belgische trainer zijn eigen weg: "Ik heb mijn diploma, zonder die cursussen en ben enorm fier"

Urbain Spaenhoven heeft op zijn 66ste dan toch zijn diploma UEFA A om trainer te mogen zijn in het profvoetbal. Jarenlang achtervolgde het niet hebben van die licentie hem, ondanks creatieve constructies van de ploegen waar hij aan de slag was.

In voetbalmiddens is Spaenhoven één van de meest gerespecteerde trainers. Zijn veldtrainingen en tactieken zijn bij veel spelers bijgebleven als de beste die ze ooit hadden. Bij Lierse en Lokeren moest hij echter vertrekken omdat de KBVB vermoedde dat hij ondanks een andere jobtitel er toch trainer was achter de schermen.

Wat natuurlijk ook klopte, maar dat kan hem nu niet meer verweten worden. "Als ik nu trainers zie in de amateurreeksen die ook geen diploma hebben... Dat steekt toch wel wat. Ik werd er telkens uitgepikt. Maar ik heb mijn diploma en daar ben ik ongelooflijk fier op."

Spaenhoven deed het ook niet langs de meest courante weg. "Ik heb mijn UEFA A behaald voor de jury in Brussel. Iedereen zei dat het onmogelijk was en dat het inging tegen de bondsstructuur. De cursussen die zij organiseren brengen natuurlijk geld op."

"Ik moest mijn zaak gaan verdedigen in Brussel en had een powerpoint samengesteld die heel uitgebreid was. Ik zat daar voor vier mensen van Voetbal Vlaanderen en vier van Sport Vlaanderen. Na tien minuten zeiden ze dat ze genoeg gehoord hadden. Op voetbaltechnisch gebied gaan ze mij niet kloppen."

"Maar dan begonnen de wetenschappelijke vragen. Ik heb er maanden voor moeten studeren. Weet je hoe moeilijk dat is op je 65ste? Het vreemde is dat toen ik geen diploma had, dat er veel mooie clubs in de rij stonden. En nu is dat blijkbaar een ander gegeven."

Spaenhoven riep zelfs de hulp van Roberto Martinez in. "Hij had zijn verkort trainersproject voor internationals gelanceerd en ik had hem in een heel lange mail mijn situatie uitgelegd. 's Avonds kreeg ik al telefoon van zijn advocaat omdat Martinez hem gezegd had dat hij mijn geval interessant vond. Ik weet niet wat hij achter de schermen heeft gedaan, maar dat vond ik best leuk van de ex-bondscoach."