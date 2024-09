Union heeft de aandacht getrokken van José Mourinho: "Ik zeg altijd dat voetbal je kan verraden, en dat had in deze wedstrijd kunnen gebeuren"

Union Saint-Gilloise leverde donderdagavond een sterke prestatie in de Europa League tegen Fenerbahçe, maar keerde zonder punten terug uit Istanbul. De prestatie van de vicekampioen werd benadrukt door José Mourinho na de wedstrijd.

Ondanks de nederlaag wist het team van Sébastien Pocognoli indruk te maken op José Mourinho. De Portugese coach prees na de wedstrijd de inspanningen van de Belgische vice-kampioen.

"Ze hebben ons een moeilijke wedstrijd bezorgd”, zei Mourinho. "Ze begonnen goed, om niet te zeggen zeer goed. Ze zetten druk en kregen de eerste grote kansen van de wedstrijd."

De sterke start van Union werd echter overschaduwd door de openingstreffer van Caglar Soyuncu halverwege de eerste helft. "Ons eerste doelpunt veranderde het verloop van de wedstrijd. De tweede helft was van ons, we speelden goed, creëerden kansen en hadden het tweede doelpunt kunnen scoren voordat we dat deden”, voegde Mourinho toe.

Ondanks het negatieve scenario bleef Union vechten tot het einde. Fenerbahçe eindigde de wedstrijd met tien man, en Ross Sykes verkleinde de achterstand in blessuretijd, maar het was tevergeefs.

"In de laatste minuten waren we slim genoeg om de bal niet meer te verliezen, vrije trappen ver van ons strafschopgebied te krijgen en de klok te laten doortikken. Gelukkig, want het zou een ramp voor ons zijn geweest om punten te verliezen in deze wedstrijd”, concludeerde José Mourinho.