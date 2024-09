Analist ziet Beerschot-fans hun woede op de verkeerde personen richten

Antwerp-Beerschot, de grote vraag vooraf is of de derby zal uitgespeeld worden gezien de bedreigingen die de fans van Beerschot gemaakt hebben. En dat zou niet mogen, want zo'n derby blijft toch iets speciaals.

De algemene opinie is echter dat dit Beerschot geen schijn van kans maakt tegen The Great Old. Een mening waar Patrick Goots niet volledig achterstaat. "De laatste derby werd ook nog onverwacht heel spannend. Ilias Sebaoui speelde toen een geweldige match en Antwerp kon pas in de slotfase afstand nemen tegen tien man", aldus Goots in GvA.

Beerschot ging vorige week echter nog zwaar de boot in tegen STVV en de fans roerden zich toen al. "Dat Beerschot was volgens mij sterker dan de ploeg van nu. Je mag ook niet onderschatten wat de impact zal zijn van wat er vorige week na de match tegen STVV allemaal is gebeurd."

"Supporters die tot in de kleedkamer binnendringen... Dat neem je hoe dan ook mee naar de volgende wedstrijd. Volgens mij zullen er een paar jongens zondag met de daver op het lijf spelen.”

Dat de harde kern dreigt om de wedstrijd te laten stilleggen, is voor Goots ook een brug te ver. En hij meent dat ze niet de juiste focus leggen. “Ik kan de frustraties van de Beerschot-fans heel goed begrijpen", aldus de spits die nog voor beide ploegen speelde.

"Maar ze richten zich volgens mij tot de foute personen. De trainer en de spelers treffen wat mij betreft weinig schuld. Geloven die supporters nu echt dat ze beter gaan spelen als je ze afdreigt? Volgens mij is het van niet beter kunnen."