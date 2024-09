Even grote zorgen om voormalige speler van Club Brugge en Manchester United, die in elkaar zakte na zware botsing: coach komt al wel met geruststellende update

Tahith Chong zakte gisteravond in elkaar tijdens de wedstrijd van Luton tegen Plymouth. Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand bij de voormalige speler van Club Brugge en Manchester United.

Tahith Chong had niet echt indruk gemaakt tijdens zijn zes maanden bij Club Brugge. Het wonderkid van het Nederlandse voetbal werd uitgeleend door Manchester United, maar kreeg slechts vijf keer een basisplaats bij blauw-zwart.

In de zomer van 2023 maakte hij definitief de overstap naar Luton Town voor bijna 5 miljoen euro. Na zich te hebben gevestigd als basisspeler in de Premier League, helpt hij het team van Thomas Kaminski om zich te herstellen in de Championship.

Makkelijker gezegd dan gedaan: gisteren verloor Luton Town met 3-1 van Plymouth. Maar de wedstrijd werd vooral gekenmerkt door een blessure van Chong vlak voor de rust.

De 24-jarige vleugelspeler zakte in elkaar na een stevig duel en had meteen een flinke bult op zijn voorhoofd. Toen de spelers hem roerloos op de grond zagen liggen, riepen beide teams onmiddellijk de verzorgers erbij. Gelukkig bleek het uiteindelijk mee te vallen: nadat hij was verzorgd, kwam hij weer bij bewustzijn en kon hij zelfstandig wandelen.

Zijn coach Rob Edwards kwam met een geruststellende update: "Hij stelt het redelijk goed. We moeten nog zien wat de precieze aard van de blessure is en of hij een hersenschudding heeft opgelopen. Hij had wat pijn, maar verder gaat het goed", vertelde hij volgens de Telegraaf.