Jonkies van Club NXT komen op gelijke hoogte want SK Beveren kan dubbele opdoffer niet verwerken

De jonkies van Club NXT komen op gelijke hoogte met Beveren, Lommel, Lierse en Patro in de Challenger Pro League. Club NXT klopte Beveren in een onderling duel met 2-0.

Ook in de Challenger Pro League staat het dus nog dicht op elkaar. Club NXT kreeg op The Nest het bezoek van Beveren, in een partij die bij beide ploegen voor een nieuwe wending kon zorgen. Na een aanvangsfase met schuchtere pogingen langs de twee kanten werden de Bruggelingen dreigender. Liam De Smet gleed uit bij zijn kans, Furo knalde vanuit een scherpe hoek over.

Aan de overkant ging toch ook eens het alarm af. De Japanner Michiwaki leek te verrast bij het afdrukken. Op slag van rust sloeg Club NXT dan toch twee keer keihard toe. De blessuretijd was al aan het lopen toen Kaye Furo de thuisploeg op voorsprong trapte. De 1-0 stond amper op het bord of daar was de 2-0 van Lenn De Smet al.

Club NXT deelt een mokerslag uit

Twee keer scoren in de blessuretijd van de eerste helft: zo dien je de tegenstander uiteraard een mokerslag toe. Het was dan ook de vraag of Beveren na de pauze nog kon reageren. Aanvankelijk was er nog wel wat goede wil. Aangezien de snelle aansluitingstreffer uitbleef, verminderde de hoop op een comeback bij SKB wel naarmate de match vorderde.

Meer dan eens plat gaan moesten beide doelmannen lange tijd niet doen. Lenn De Smet kwam in de laatste twintig minuten nog wel in de buurt van een tweede treffer: hij zag zijn knal uiteen spatten op de dwarsligger. Het bleef dus bij 2-0. Dat zijn ook al mooie cijfers voor Club NXT, dat uiteraard een goede zaak doet in de stand.

Robin Veldman wil Club NXT nog meer zien uitbreken

"In de tweede helft gingen we in een zetel zitten, maar we moeten altijd blijven voetballen. Dat zeg ik ook tegen mijn jongens. We hebben de kwaliteiten om uit te breken en we moeten dit volledig benutten. Maar we hebben gewonnen en houden de drie punten thuis. We kunnen positief vooruitkijken", reageert Club NXT-trainer Robin Veldman.