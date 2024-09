Ondanks 18 op 18 waarschuwt Thorsten Fink: "Het gaat er hard aan toe, maar..."

Thorsten Fink is met zijn KRC Genk de afgelopen weken in topvorm. Met 18 punten is KRC Genk trotse leider in de eerste klasse.

Fink benadrukt dat het team hard heeft gewerkt om deze positie te bereiken en dat ze deze willen vasthouden. Voor de wedstrijd tegen KV Mechelen is de wedstrijdaanpak nauwelijks veranderd. De leiderspositie lijkt Genk zeker te motiveren. Fink merkt bij Sporza op dat de voorsprong van 6 punten het zelfvertrouwen binnen de ploeg versterkt en dat de ‘machine’ goed draait. Hij waarschuwt echter dat het seizoen nog jong is en er veel kan veranderen. De focus ligt op het blijven leveren van goed voetbal om de fans tevreden te stellen. Aanvoerder Bryan Heynen bevestigt dat ze een sterke start hebben gemaakt. Hij wijst op de frisse wind die Fink in de ploeg brengt, wat merkbaar is in de kleedkamer. “Iedereen vecht ook voor zijn plaats op training. Het gaat er hard aan toe, maar het is altijd plezant”, voegt Heynen toe aan Sporza. KRC Genk speelt vandaag om 16 uur tegen KV Mechelen. Met één wedstrijd minder gespeeld staan de Limburgers drie punten voor op Club Brugge.





