Rode Duivel heeft het moeilijk met feit dat hij niet meer opgeroepen wordt: "Niet de kans gekregen die ik verdiende"

Christian Benteke mag dan de deur niet sluiten voor de Rode Duivels, zijn kansen om terug te keren zijn zeer gering. Hij heeft intussen gesproken over zijn moeilijke relatie met het nationale team de voorbije jaren.

Buiten twee vriendschappelijke wedstrijden voor spelers met minder dan 50 interlands onder Robert Martinez, is Christian Benteke sinds drie jaar niet meer opgeroepen voor de Rode Duivels. Zijn vertrek naar de MLS heeft de situatie versneld. Desondanks is hij daar in uitstekende vorm (19 doelpunten in 26 wedstrijden dit seizoen).

Helaas vindt hij het teleurstellend dat hij niet meer in de plannen van Domenico Tedesco voorkomt. "Ik heb het gevoel dat ik niet de kans heb gekregen die ik verdiende. Het is duidelijk dat ik daar geen controle over had. Dat lag in handen van de trainer. Of ik was geblesseerd", zegt hij in een interview met The Athletic.

2014, een keerpunt

Als we het over blessures hebben, blijft de kwetsuur vlak voor het WK 2014 een groot pijnpunt in zijn carrière. Met 'wat als', had het er heel anders uit kunnen zien. Dit voorval heeft in ieder geval bijgedragen aan de bevestiging van Romelu Lukaku als nummer één aanvaller en heeft de carrière van Divock Origi een boost gegeven.

"Ik was op de top van mijn kunnen. Ik speelde voor Aston Villa en scoorde veel. Ik zou de nummer één aanvaller in Brazilië zijn, maar ik blesseerde mijn achillespees. Dat was waarschijnlijk de moeilijkste periode van mijn carrière", herinnert hij zich pijnlijk.

Met 18 doelpunten in 45 optredens blijft Christian Benteke een van degenen die de gouden generatie naar haar eerste grote toernooi heeft geleid. Maar hij moest al snel zijn meerdere erkennen in het fenomeen Romelu Lukaku.