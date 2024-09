🎥 Belg scoort de winnende goal en zet zichzelf in de kijker voor een eerste selectie bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olympique Lyon heeft zondagavond drie belangrijke punten veroverd in de Ligue 1 door Toulouse met 1-2 te verslaan.

De jonge Belgische aanvaller Malick Fofana speelde een cruciale rol door in de extra tijd het winnende doelpunt te scoren. Hij viel in minuut 53 in.

Yann Gboho opende de score voor de thuisploeg, maar Lyon kwam langszij dankzij een ongelukkige owngoal van Rasmus Nicolaisen. Malick Fofana viel dus na de rust in en bezorgde Lyon in de extra tijd de overwinning met een doelpunt.

Een schot van Cherki werd eerst nog geblokkeerd, maar Fofana was alert en werkte de rebound knap af. Voor Fofana is het zijn vijfde doelpunt in het shirt van Lyon.

Met deze overwinning klimt Lyon naar de tiende plaats in de competitie. Het was een onverhoopte zege voor een team dat niet in topvorm verkeerde.

Voor de 19-jarige aanvaller is een uitstekend moment om zich te tonen. Want op 4 oktober maakt bondscoach Domenico Tedesco immers zijn selectie bekend voor de Rode Duivels.