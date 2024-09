Het gaat van kwaad naar erger: hoofdaandeelhouder draait de geldkraan volledig dicht en CEO stapt op bij CPL-club

Het loopt echt niet goed bij KMSK Deinze. De club kreeg afgelopen week nog een tijdelijk transferverbod opgelegd, maar het gaat van kwaad naar erger: hoofdaandeelhouder ACA Football Partners heeft besloten de geldkraan dicht te draaien.

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor KMSK Deinze. Op sportief vlak loopt alles nog goed, de club staat op de vijfde plaats in de Challenger Pro League. Naast het veld gaat het van kwaad naar erger.

Afgelopen week werd duidelijk dat de club kampt met onbetaalde lonen, niet-voldane transferschulden, en achterstallige betalingen aan de RSZ en bedrijfsvoorheffing. Daardoor volgde een tijdelijk transferverbod.

Op 20 oktober volgt een volgende controle. Als de situatie niet verbeterd is tegen dan, kan een puntenaftrek zelfs volgen... Op maandag kwam de club al met zeer slecht nieuws.

'Ondanks de eerdere beloftes die afgelopen week zijn gedaan aan het management, de spelers, staff en leveranciers, heeft hoofdaandeelhouder ACA Football Partners (ACAFP) besloten de geldkraan volledig dicht te draaien. We betreuren deze beslissing, die onze positie aanzienlijk heeft verzwakt en de club in een uiterst moeilijke situatie plaatst, waarin directe maatregelen noodzakelijk zijn om de werking van KMSK Deinze te garanderen', luidt een mededeling op de clubwebsite.

Maar daar houdt het nog niet op. 'In het licht van deze omstandigheden heeft Akihisa Iizuka, CEO van KMSK Deinze (Deinze FC NV), besloten af te treden uit zijn functie. Hij zal echter betrokken blijven bij de club in de rol van consultant en woordvoerder, om ons te ondersteunen in deze periode. Daarnaast heeft ook Wouter Artz officieel afstand genomen van zijn functie als directeur van de jeugdacademie (vzw), maar blijft hij betrokken bij het sportieve operationele proces als sportief directeur van de A-ploeg.'

'We bevinden ons momenteel in een zeer kritieke fase, maar zijn actief op zoek naar oplossingen. Er zijn momenteel concrete gesprekken gaande met meerdere potentiële investeerders, en de club blijft openstaan voor nieuwe kandidaten. We doen er alles aan om de club te stabiliseren en de continuïteit te waarborgen. De komende weken zullen bepalend zijn voor de toekomst van KMSK Deinze', klinkt het nog.