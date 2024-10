🎥 Kompany verbaast zelfs zijn eigen spelers op training met zijn techniek, Duits voetbalicoon lyrisch: "Nog nooit gezien"

We begrijpen de fans van Anderlecht hoor. Die denken nostalgisch terug aan de periode dat Vincent Kompany nog coach was bij paars-wit. De resultaten waren toen ook niet 'je dat', maar er was wel een duidelijke visie. Die hanteert hij nu ook bij Bayern München en hij oogst er veel lof mee.

Kompany heeft in zijn eerste maanden als trainer van Bayern München indruk gemaakt op clublegende Lothar Matthäus, die hem vergelijkt met enkele van de grootste coaches in de clubgeschiedenis, zoals Ottmar Hitzfeld en Jupp Heynckes. Matthäus is lyrisch in zijn column voor Sky. "Kompany hanteert dezelfde werkwijze als sommigen van zijn voorgangers die geschiedenis hebben geschreven met Bayern in de voorbije 20, 30 of 40 jaar." Hij prijst vooral de menselijke aanpak van Kompany, vergelijkbaar met hoe trainers als Udo Lattek, Hitzfeld en Heynckes hun teams benaderden. "Ik heb zelf onder hen gespeeld en weet hoe ze soms kordaat, maar altijd met respect met de spelers omgingen. Dit past perfect bij het huidige team." Onder Kompany staat Bayern München na vijf speeldagen aan de leiding in de Bundesliga, nadat ze vorig seizoen voor het eerst in elf jaar de landstitel misliepen. Hoewel Bayern dit weekend voor het eerst puntenverlies leed met een 1-1 gelijkspel tegen kampioen Bayer Leverkusen, begonnen ze overtuigend aan de vernieuwde Champions League met een 9-2-overwinning tegen Dinamo Zagreb. Matthäus is optimistisch over Kompany’s aanpak en ziet duidelijke gelijkenissen met eerdere succesvolle trainers van de club. Matthäus bewondert Kompany’s leiderschap, waarbij hij ruimte geeft aan zijn spelers, maar hen ook uitdaagt en op cruciale momenten een strakkere toon aanslaat. "Kompany neemt duidelijke beslissingen, geeft de spelers soms een dag extra vrij, maar daagt hen ook uit en zal ongetwijfeld een strengere toon hanteren als dat moet." Of Bayern net zo succesvol zal worden onder Kompany als Manchester City onder Pep Guardiola, blijft volgens Matthäus afwachten. Toch sluit hij af met lof: "Maar ik hou meer van de tactiek onder Kompany. Ik heb die manier van spelen nog maar weinig of zelfs nog nooit gezien." My coach🥶 pic.twitter.com/exLrhlXXlf — Riyadh_fcb (@riyadhrnwrn) September 30, 2024