De Condé sprak met Mannaert over zijn grote droom: "Dat gesprek is me altijd bijgebleven"

Thorsten Fink is de tiende coach van Dimitri De Condé bij KRC Genk. Nochtans geloofde hij in een langdurige samenwerking met Wouter Vrancken.

De samenwerking tussen Wouter Vrancken en KRC Genk leek er eentje voor het leven te worden. Toen Vrancken bij Genk startte liep alles enorm gesmeerd.

Zo goed zelfs, dat er al snel een aanpassing van zijn contract gebeurde. Maar Vrancken haalde het einde van vorig seizoen al niet meer en is nu aan de slag bij KAA Gent.

“Ik blijf erbij dat ik een Arsène Wenger als trainer van Genk zou willen”, vertelt Dimitri De Condé aan Het Laatste Nieuws. “Dat zou voor stabiliteit zorgen. Maar vraag aan honderd trainers of ze daar nog in geloven en er zal misschien nog één 'ja' zeggen.”

De Head of Football van de Limburgers sprak daarover met Vincent Mannaert en die gelooft daar helemaal niet in.”We hebben het daar destijds eens over gehad”, gaat De Condé verder.

“'Als een trainer het twee jaar goed doet, is dat echt wel lang', zei hij. 'Eén seizoen is normaal, twee is goed en alles daarna is bonus, maar daar geloven wij binnen het prestatieklimaat van Club minder in.'”

De Condé is daar toch stevig door geschrokken. “Dat was voor mij een reality check. Dat gesprek is me ook altijd bijgebleven. Het blijft voor mij een streven, maar het is me in die tien jaar nog niet gelukt.”